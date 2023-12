Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così dopo il match giocato contro il Verona: le dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza dopo Fiorentina-Verona. Le parole riportate da tmw.

LE PAROLE – «Oggi Terrracciano ha fatto il bello e il cattivo tempo nei primi minuti. Per la prima volta abbiamo palesato un po’ di stanchezza, anche se sapevo che il Verona col nuovo sistema sapevo che poteva darci grattacapi. Davano palla alta su Djuric senza permetterti la pressione… Poi abbiamo provato a raddrizzare l’inerzia, per Lopez e Nzola non è stata una bocciatura. Altre volte abbiamo meritato e non raccolto, oggi prendiamo tre punti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG