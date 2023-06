I nerazzurri al momento stanno negoziando l’uscita di Marcelo Brozovic ma i dirigenti dovranno pensare presto al reparto offensivo.

L’attacco dell’Inter al momento comprende solo due nomi in rosa: Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Il Tucu viene ritenuto in uscita visto che in 2 anni raramente ha dimostrato di essere all’altezza della situazione; resta comunque difficile trovare un acquirente per lui.

Mateo Retegui

Lukaku è tornato al Chelsea e rinegoziare un nuovo prestito non sarà affatto semplice, Dzeko sembra diretto ai turchi del Fenerbahce. Va da sé che potrebbero essere necessari ben 2 acquisti: secondo Sky Sport la lista degli obiettivi di Marotta e Ausilio comprende 4 obiettivi. Si tratta di Lukebakio dell’Hertha Berlino, Balogun dell’Arsenal, Openda del Lens e Retegui del Tigre.

