L’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a Tmw, dove si è espresso sulle possibili mosse di mercato

Bonanni ha commentato così le voci sul mercato dell’Inter:

«Se i piani sono questi, se non dovesse riprendere Lukaku e arrivasse solo Retegui, l’Inter ci perde. Ma di questi tempi lo scorso anno criticammo il Napoli per aver ceduto diversi big e poi sappiamo cosa è successo. Lukaku ora è una garanzia. Per me l’Inter deve prendere un giocatore top lì. Barella In questo momento si trova più in difficoltà l’Inter dovesse arrivare un’offerta importante, perché deve mettere a posto i conti. Perdere Barella significherebbe tanto, a meno che non prendi Milinkovic. Se l’Inter ha la possibilità di tenere Barella, vendere Brozovic e investire su Mlinkovic, il centrocampo sarebbe tanta roba».

L’articolo Bonanni: «L’Inter rischia di perderci sul mercato. Ma se arriva Milinkovic…» proviene da Inter News 24.

