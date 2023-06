L’esperto di mercato Fabrizio Romano si è espresso sulle intenzioni di Lukaku: il belga insiste per la permanenza all’Inter

Fabrizio Romano ha così commentato la questione Lukaku, con il belga che sembra orientato a proseguire con l’Inter:

«Non ci sono cambiamenti in questa fase sulla posizione di Romelu Lukaku. Non ha alcuna intenzione di unirsi ai club sauditi come ha già comunicato lunedì. Sia i club sauditi che il Chelsea insistono per convincere Romelu ma ad oggi nulla è cambiato dal lato del giocatore».

L’articolo Romano: «Lukaku, no agli arabi. Non ha cambiato idea» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG