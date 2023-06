I nerazzurri restano in vantaggio sul centrocampista neroverde ma senza cessioni non si può chiudere; le altre provano ad inserirsi.

L’Inter ha un’intesa di massima col Sassuolo per l’acquisto di Davide Frattesi per 35 milioni di euro ma senza cessioni non ci sono i soldi per finanziare l’affare. I nerazzurri trattano la cessione di Brozovic all’Al Nassr ma la concorrenza sul centrocampista della nazionale non aspetta.

La Gazzetta dello Sport riferisce che la Juventus ha incontrato la dirigenza neroverde nel pomeriggio di oggi. Carnevali e soci hanno ammesso che non è ancora fatta per Frattesi all’Inter: i bianconeri quindi nei prossimi giorni ragioneranno sull’offerta da proporre, sempre che nel frattempo i nerazzurri non chiudano.

