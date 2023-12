I nerazzurri hanno i difensori contati mentre ci sono difficoltà anche sull’esterno destro: ecco perché potrebbero esserci giocatori adattati.

L’Inter sta facendo i conti con numerose assenze in difesa e sulla fascia destra: sono indisponibili Pavard e De Vrij in difesa oltre a Dumfries sulla fascia destra, Bastoni sta per recuperare ma non potrà partire titolare nella prossima partita, stesso discorso per Cuadrado.

I piani

Sabato i nerazzurri affronteranno l’Udinese, martedì poi ci sarà la sfida alla Real Sociedad per finire poi alla gara dell’Olimpico contro la Lazio del 17 dicembre; dopo questa gara, se tutto andrà secondo le previsioni, terminerà l’emergenza difensiva. Si pensa che Inzaghi possa far un minimo di turnover nel primo match: si cercherà di evitare che Darmian (che può giocare sia da braccetto che da quinto) le giochi tutte. Praticamente impossibile vedere Carlos Augusto a destra, una risorsa potrebbe essere Bisseck anche se il tedesco ha mostrato di non essere ancora a suo agio negli schemi.

Matteo Darmian

L’idea

Come vi abbiamo già detto ieri, il tecnico sta pensando a schierare Frattesi come esterno destro: come evidenzia la Gazzetta dello Sport l’ex Sassuolo ha ricoperto quel ruolo solamente nelle giovanili della Roma. Sicuramente non gli mancano polmoni e forza fisica, va sperimentata la sua tenuta difensiva. Vedremo se effettivamente verrà adottata questa soluzione; di certo non sarebbe il primo cambio di ruolo effettuato da Inzaghi. Il piacentino ha mutato posizione a Thuram (prima giocava esterno offensivo), addirittura due volte a Calhanoglu (mezzala e poi regista lui che nasceva trequartista), Dimarco (adattato come braccetto) e infine Carlos Augusto (anche lui braccetto sinistro solo pochi giorni fa).

