Al termine di questa stagione scadrà il finanziamento fatto da Oaktree alla famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter. La Gazzetta dello Sport parla degli scenari futuri e analizza nel dettaglio quanti di questi milioni sono stati versati nelle casse del club nerazzurro.

Sulla rosea si legge: «Gli interessi passivi gravano sul club per circa 40 milioni all’anno e certamente incidono sul passivo. Ma sono passaggi inevitabili, per la verità. Perché è proprio dai finanziamenti che arrivano i fondi per la ri-patrimonializzazione del club, gli 86 milioni versati da Zhang nell’ultimo esercizio. Dei 275 milioni arrivati da Oaktree il numero uno nerazzurro ne ha immessi nelle casse dell’Inter 148. Cosa accadrà a maggio? Il pegno del fondo Usa sul club è noto. Come pure l’obiettivo del presidente di rifinanziare il debito, scenario che non cambierebbe il quadro generale: cessioni, botteghino, cammino europeo, l’Inter è alla perenne ricerca di equilibrio».

L'articolo Inter, prestito Oaktree a Zhang: solo 148 dei 275 milioni versati nelle casse. Lo scenario proviene da Inter News 24.

