Intervistato da Tuttomercatoweb, il portiere dell‘Inter Primavera, Nikolaos Botis, ha parlato della sua esperienza in Italia e dei suoi piani per il futuro.

INTER- «L’Italia ha una cultura molto simile a quella greca, non ho avuto grossi problemi nell’adattarmi. L’ultima stagione con l’Inter non è iniziata al meglio e alla fine quell’inizio l’abbiamo pagato, nonostante gli ottimi risultati sul finale di stagione. Nella squadra e nello spogliatoio s’è respirato sempre un buon clima, c’è stata una grande crescita della squadra nel finale e solo per pochissimo non abbiamo staccato il pass per i play-off»

FUTURO- «Vediamo. Per il momento sono concentrato sull’Europeo, anche se non ho debuttato contro la Norvegia. Io sarò sempre pronto a dare il massimo per la squadra e per il mio paese. Poi dopo, dall’11 o dal 17 luglio, vediamo cosa si può fare. Ho voglia di portare avanti al meglio il mio cammino»

