Nel prossimo turno del campionato di Primavera 1 si sfideranno Sassuolo e Inter: ecco chi sarà l’arbitro del match

Per Inter Primavera-Sassuolo, prossimo match del campionato, è stata ufficializzata la designazione arbitrale. La squadra di Chivu è alla caccia di un successo importante per risollevarsi in classifica.

Dirige l’incontro Andrea Ancora della sezione arbitrale di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Manuel Marchese di Pavia e Stefano Peletti di Crema.

L’articolo Inter Primavera, ecco l’arbitro della gara con il Sassuolo proviene da Inter News 24.

