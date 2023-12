Inter Primavera, Stante in diffida, seconda sanzione per Di Maggio: le ultime in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio

Dopo la pausa per le feste natalizie, l’Inter Primavera di Cristian Chivu tornerà in campo sabato 6 gennaio contro la Lazio, attualmente seconda in classifica.

Intanto il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni in vigore dopo il quindicesimo turno del campionato di Primavera 1. Il difensore Franceso Stante entra in diffida, mentre il centrocampista Luca Di Maggio ha ricevuto la sua seconda sanzione disciplinare.

L’articolo Inter Primavera, Stante in diffida, seconda sanzione per Di Maggio: le ultime in vista della Lazio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG