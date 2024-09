L’esterno nerazzurro ha chiuso la gara di ieri con qualche problemino: l’italiano è stato costretto anche ad un allungo dopo l’infortunio.

In un momento cruciale della stagione, l’Inter si trova a fare i conti con un’indisponibilità che potrebbe pesare notevolmente sulle prossime partite. Federico Dimarco, elemento chiave della formazione nerazzurra, ha manifestato un affaticamento ai flessori della coscia destra, mettendo a rischio la sua presenza in due incontri tra i più attesi: il match di Champions League contro il Manchester City e il derby contro il Milan.

Un contrattempo indesiderato

Simone Inzaghi, alla vigilia di sfide tanto importanti, si trova a dover rivedere i suoi piani per la squadra. L’affaticamento muscolare accusato da Federico Dimarco durante l’incontro con il Monza si è trasformato in un infortunio che, secondo quanto appurato da FcInter1908.it, lo terrà lontano dal campo nel big match europeo a casa dei campioni d’Inghilterra, il Manchester City.

Federico Dimarco

Verso il derby

Ma c’è dell’altro: Dimarco potrebbe saltare anche la partita contro il Milan prevista per il 22 settembre. Il giocatore è attualmente considerato in dubbio per il derby di domenica sera, rendendo il suo impiego una questione aperta e fonte di preoccupazione per lo staff tecnico nerazzurro. La sua assenza sarebbe un handicap non trascurabile nella lotta per la supremazia cittadina, visto il suo contributo nella fase difensiva e nelle sortite offensive della squadra. Toccheranno gli straordinari a Carlos Augusto oppure in alcuni frangenti ci sarà lo spostamento a sinistra di Darmian.

