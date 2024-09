I nerazzurri sono intenzionati a fare sul serio per l’attaccante canadese: possibile anche che il colpo venga anticipato in un caso.

L’Inter è nota per lavorare sul mercato con largo anticipo ed il cambio di proprietà avvenuto il maggio scorso non ha cambiato le cose: Marotta e Ausilio lavorano già in vista del 2025 con l’obiettivo di assicurarsi talenti di alta qualità a parametro zero. Tra i nomi che circolano con insistenza, quello di Jonathan David, attaccante del Lille, emerge prepotentemente come possibile colpo per i nerazzurri.

Jonathan David

L’obiettivo

Il canadese è chiaramente il primo della lista per i nerazzurri, considerando la sua imminente scadenza di contratto nel giugno del 2025 e il mancato interesse da parte del giocatore a rinnovare con il Lille. La sua possibile disponibilità a zero euro rende l’attaccante canadese un’opportunità molto allettante per il club milanese. Nonostante l’interesse mostrato da altre squadre italiane, l’Inter sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni di David, seguendo una strategia che in passato ha già portato a Milano giocatori del calibro di Taremi e Zielinski.

Il piano

La determinazione dell’Inter nel voler anticipare la concorrenza per Jonathan David è evidente. Secondo TMW i dirigenti stanno valutando di fare un primo passo ufficiale già a gennaio, in modo da potersi posizionare favorevolmente per l’estate del 2025. Non è escluso che l’affare venga chiuso già in inverno con un’offerta economica al Lille: in questo caso il trasferimento non avverrebbe a costo zero ma sicuramente ci sarebbe la possibilità di anticipare la folta concorrenza sul ragazzo.

