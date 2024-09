I nerazzurri hanno la necessità di ringiovanire la difesa in vista della prossima stagione: piace lo sloveno ma i friulani non lo lasceranno partire facilmente.

L’Inter, nonostante il mercato appena concluso e l’attenzione sulle gare ufficiali da disputare, si trova a pensare anche alla pianificazione della composizione del reparto difensivo per le prossime stagioni.

Strategie di rinnovamento

L’Inter negli anni è arrivata a creare un reparto che può essere considerato tra i più solidi del panorama calcistico attuale. Tuttavia, con giocatori come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij che si avvicinano alla fine delle loro carriere, la squadra milanese è chiamata a trovare valide alternative per garantire la continuità di prestazioni ad alto livello.

Ausilio Marotta Antonello

L’obiettivo

Tra le varie opzioni valutate in sede di mercato, emerge il nome di Jaka Bijol, centrale dell’Udinese e della nazionale slovena, che ha dimostrato qualità e affidabilità sia in ambito nazionale che internazionale. La sua stagione attuale è iniziata in modo più che positivo, suscitando l’interesse di importanti club, tra cui l’Inter. La dirigenza, in linea con le politiche di investimento promosse dalla proprietà Oaktree, punta a rafforzare la squadra con giocatori al di sotto dei 30 anni, e Bijol si inserisce perfettamente in questa strategia.

La proposta

Secondo Inter Live, per portare a Milano il giovane talento sloveno, l’Inter potrebbe avanzare un’offerta che includa anche una contropartita tecnica, una mossa che potrebbe favorire l’apertura di trattative con l’Udinese. La decisione di sacrificare uno tra Berenbruch e Topalovic, con la possibilità di mantenere comunque la recompra, potrebbe rivelarsi una scelta strategica per agevolare l’acquisto di Bijol. L’Udinese al momento lo valuta sui 20 milioni di euro.

