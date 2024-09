A detta di molti il miglior centrocampista davanti alla difesa è Rodri: se questi dovesse rinnovare col City i nerazzurri dovranno fare muro per trattenere il turco.

Nel mondo del calcio, il balletto del mercato non si ferma mai, portando con sé una carosello di trattative, strategie e possibili trasferimenti che tengono sempre con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Uno dei nomi caldi di questa sessione è quello del regista turco dell’Inter, Hakan Calhanoglu, il cui futuro sembra essere al centro di interessanti dinamiche di mercato.

L’intreccio

Il Manchester City ha avviato le trattative per il prolungamento del contratto di Rodri e questo potrebbe complicare le cose per i nerazzurri. Il centrocampista spagnolo, elemento chiave nello scacchiere dei Citizens, è legato al club fino al 2027 ma potrebbe presto godere di un rinnovo fino al 2030, con un salario settimanale che lo posizionerebbe tra i più pagati della squadra. Questo movimento strategico del City non solo cimenterà ulteriormente la sua posizione centrale nella squadra ma potrebbe anche segnare una svolta per i destini di altri giocatori nel mercato.

Hakan Calhanoglu Supercoppa Italiana

Il dilemma

Hakan Calhanoglu, da parte sua, è al centro di un vortice di corteggiamenti e di proposte allettanti. L’Inter ha respinto un assalto deciso del Bayern Monaco e lo stesso regista ha declinato avances provenienti dall’Arabia Saudita nell’estate del 2023; è facile immaginare che in futuro il turco possa tornare ad essere oggetto di desiderio. Il possibile rinnovo contrattuale di Rodri con il City, infatti, potrebbe indirizzare l’attenzione dei club sauditi proprio verso il regista dell’Inter, mettendo sul piatto una proposta di contratto che sfiora i 75 milioni di euro complessivi per 3 stagioni; è quanto riporta Inter Live.

Gli scenari

Il futuro di Calhanoglu è un cruciverba che l’Inter dovrà risolvere pensando non solo all’aspetto economico (facile pensare che la proposta ai nerazzurri possa non essere altrettanto irrinunciabile) ma anche tecnico. La squadra dovrà valutare le alternative in rosa, come Asllani e Zielinski, quest’ultimo non un regista naturale ma capace di adattarsi a ruoli più difensivi, per decidere se accettare l’offerta saudita o tenere saldo il giocatore turco. Tuttavia, anche la volontà del giocatore potrebbe essere determinante.

