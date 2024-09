Il Milan potrebbe pescare dalla lista degli svincolati il nuovo rinforzo per la difesa. Si tratta di Oumar Solet in uscita dal Salisburgo.

Nel panorama sempre in movimento del calcio italiano, i club non smettono di cercare opportunità per rafforzare le proprie rose, anche oltre la chiusura ufficiale del mercato. I trasferimenti conclusi al di fuori delle finestre di mercato tradizionali riguardano generalmente i giocatori svincolati, che presentano un’occasione unica per le squadre in cerca di rinforzi senza dover sostenere i costi di un trasferimento. In questo contesto, il Milan sembra aver posato gli occhi su un’opportunità interessante per migliorare la propria difesa.

Mercato oltre la chiusura

Il calciomercato non si ferma mai veramente, nemmeno dopo la sua chiusura ufficiale. Mentre le trasferte di giocatori come Victor Osimhen e Filip Kostic verso la Turchia rappresentano gli ultimi movimenti registrati, le squadre continuano a guardarsi attorno per trovare occasione convenienti. La regola che permette di ingaggiare giocatori svincolati anche fuori dai termini stabiliti apre la porta a trattative inaspettate che possono rivelarsi decisive per la stagione.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Un’opportunità da svincolato

Dopo la partenza di figure di spicco, ora libere di accasarsi altrove, un nome che suscita curiosità è quello di Oumar Solet. Il difensore centrale, precedentemente legato al Salisburgo ( la stessa da cui proviene anche Pavlovic ), è diventato improvvisamente un interessante giocatore libero sul mercato, a seguito della rescissione del suo contratto, avvenuta per mutuo accordo tra le parti. Questa situazione presenta una potenziale occasione per il Milan, attualmente alla ricerca di rinforzi difensivi.

La situazione difensiva del Milan

Il Milan, alle prese con indisponibilità nell’area difensiva, conta al momento su soli quattro difensori centrali validi per la prima squadra, una situazione che obbliga la dirigenza a considerare opzioni alternative, come il ricorso ai giocatori dell’U23. L’inserimento di Solet, valutato 10 milioni di euro secondo Transfermarkt, non solo coprirebbe un bisogno immediato ma rappresenterebbe anche un investimento a lungo termine, vista la giovane età del calciatore e le ampie possibilità di sviluppo del suo talento.

Il profilo di Solet

Oumar Solet, nato nel 2000, si è ritagliato una solida reputazione nel Salisburgo, dimostrando di essere un giocatore affidabile e versatile. Il suo arrivo a parametro zero al Milan potrebbe significare l’aggiunta di un elemento prezioso per la squadra, capace di integrarsi rapidamente e di contribuire al successo della formazione rossonera.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG