I nerazzurri non si avvicinano nel migliore dei modi al big match di Champions; l’ultima gara dei Citizens però dà qualche speranza.

In un pomeriggio di Premier League che ha visto il Manchester City affrontare il Brentford, una compagine modesta ma tenace, gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori erano puntati sulle dinamiche di gioco e sulle performance dei singoli. Il confronto non solo ha evidenziato la superiorità tecnica e tattica del team guidato da Pep Guardiola ma ha anche messo a nudo alcune crepe nel muro altrimenti inespugnabile del City, offrendo spunti preziosi per le future avversarie.

Josep Guardiola

Una vittoria in rimonta

Malgrado un inizio che ha visto il Brentford passare in vantaggio, il Manchester City ha mostrato la capacità di rovesciare il risultato, chiudendo l’incontro sul 2-1. Questo tipo di vittoria, se da un lato conferma la forza offensiva del City, dall’altro pone domande sulla stabilità della difesa, solitamente ritenuta una delle più solide.

Pregi e difetti

Dalle parole riportate dalla Gazzetta dello Sport, emerge una narrazione di una squadra che, pur mostrandosi dominante, non è priva di vulnerabilità. Il City ha vinto grazie ad Erling Haaland più che grazie al suo gioco che a tratti tocca la perfezione. Il prossimo avversario in Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe trarre ispirazione da questo confronto per affrontare meglio la macchina da guerra di Guardiola. C’è da dire però che anche l’Inter ha mostrato qualche crepa: dopo domani però i nerazzurri dovrebbero scendere con una formazione sulla carta migliore rispetto a quella ammirata ieri a Monza.

