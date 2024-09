L’esterno marocchino ci ha messo pochissimo per entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri e viceversa.

Achraf Hakimi dopo una sola stagione trascorsa all’Inter ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi nerazzurri, diventando un vero e proprio simbolo di dedizione e passione. Oggi, ormai stabilmente nel Paris Saint-Germain, le voci su un suo possibile ritorno in Italia si fanno sempre più intense, ma i fatti sembrano indicare una direzione differente.

Una stagione da ricordare

Troppo breve per essere dimenticata, così si potrebbe definire l’avventura di Hakimi all’Inter. Con 37 presenze, 7 goal e 8 assist, il suo contributo è stato fondamentale per la conquista dello Scudetto numero 19 nella stagione 2020-21. Già dal suo esordio, con 1 assist nella partita contro la Fiorentina, l’esterno marocchino ha mostrato una sintonia immediata con il gioco di Antonio Conte, diventando un elemento insostituibile del suo schieramento. La sua cessione al PSG non ha rappresentato solamente una perdita tecnica per la squadra, ma ha anche influenzato la decisione di Conte di lasciare la panchina nerazzurra.

Antonio Conte

Legame indissolubile con l’Inter

Nonostante il trasferimento al club parigino Hakimi ha mantenuto un legame speciale con l’Inter e i suoi sostenitori. La pubblicazione di una stories su Instagram per celebrare il recente trionfo nerazzurro nello scorso campionato testimonia la permanenza di un’affetto speciale verso il club italiano. Questo gesto ha alimentato le speranze di un suo ritorno, anche se la realtà sembra mostrarci un quadro diverso.

Un futuro a Parigi

La notizia del suo possibile rinnovo con il PSG, riportata da Le Parisien, dimostra la volontà del club e del giocatore di proseguire insieme il percorso intrapreso. Con un contratto in scadenza nel 2026, le parti sembrano vicine a siglare un nuovo accordo che confermerebbe Hakimi come pilastro del progetto sportivo parigino per gli anni a venire.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG