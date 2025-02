Inter, qualcosa non quadra: la dirigenza prepara una mossa inaspettata

Dopo la sconfitta con la Juventus, qualcosa sembra essersi incrinato. I dirigenti intervengono prima che le cose peggiorino.

La sconfitta contro la Juventus ha lasciato un segno profondo: si tratta della seconda trasferta consecutiva persa, un qualcosa che non si vedeva da diverse stagioni. Ora, però, la sensazione è che serva una scossa immediata per evitare contraccolpi psicologici e di classifica. Il calo evidenziato non è da sottovalutare: il gruppo ha bisogno di ritrovare compattezza, fiducia e quella brillantezza che ha caratterizzato la prima parte di stagione. Non sono mancate nemmeno le voci che segnalano problemi interni.

Incontro decisivo ad Appiano Gentile

Proprio per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha scelto di intervenire direttamente mostrando vicinanza alla squadra in un momento delicato. Il summit previsto oggi alla Pinetina non è un semplice incontro di routine, ma un segnale forte nei confronti del gruppo. Presenzieranno tutte le figure chiave del club, dal presidente (proprio in quanto tale non tenuto più ad essere presente ogni giorno ad Appiano) alla dirigenza sportiva, per ribadire il supporto a Inzaghi e ai giocatori, ma anche per sottolineare la necessità di una reazione immediata. Il dato che più preoccupa riguarda il numero di sconfitte accumulate rispetto alla scorsa stagione: una differenza che impone riflessioni profonde. In un campionato dove ogni punto pesa come un macigno, perdere terreno in questo momento potrebbe compromettere il cammino verso l’obiettivo principale.

Riunione con un messaggio chiaro

Nel confronto odierno verrà ribadita la piena fiducia nell’allenatore e nella rosa, ma con una richiesta precisa: l’Inter deve tornare a imporsi con autorità. Il presidente e i dirigenti vogliono capire se il calo sia solo fisiologico o se ci siano problemi più strutturali da risolvere in vista del rush finale della stagione. Inzaghi sarà chiamato a dare risposte concrete, sia sul piano tecnico sia su quello mentale, per evitare che questa fase di difficoltà si prolunghi. L’incontro servirà anche a ribadire che nessuno deve sentirsi appagato o in calo di tensione: la squadra ha tutte le carte in regola per chiudere al meglio la stagione, ma servono nuove certezze subito.

