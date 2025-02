Inter pronta a sorprese: chi è il nuovo colpo in arrivo dal Chelsea?

Un giovane talento del Chelsea potrebbe essere il prossimo grande acquisto dell’Inter: i dettagli.

Il calciomercato di gennaio non ha portato in dote grossi affari per l’Inter, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Mentre il Milan ha stravolto il suo volto con gli arrivi di Santiago Gimenez, Joao Felix e Walker, l’Inter ha mantenuto un profilo più basso, concentrandosi principalmente su cessioni e su un possibile colpo in vista del futuro. Il portoghese però è stato proposto anche ai nerazzurri qualche settimana fa, come racconta un retroscena.

La cessione di Asllani e il piano nerazzurro

L’Inter non è riuscita a chiudere l’affare per Joao Felix, ma i suoi obiettivi restano molto ambiziosi. Oltre al tentativo di rinforzare l’attacco, la Beneamata sta pensando a un colpo nel cuore del centrocampo. I nerazzurri potrebbero decidere di cedere Kristjan Asllani, che non ha convinto pienamente in questa stagione, nel caso arrivasse una somma di 30 milioni di euro. La cessione del giovane albanese potrebbe aprire la strada a un nuovo innesto che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la squadra di Simone Inzaghi. Il mercato potrebbe regalare sorprese, con un altro giovane talento che sta per entrare nel mirino dell’Inter.

Mathis Amougou, il talento francese per il futuro

Il colpo che l’Inter ha in mente riguarda Mathis Amougou, giovane talento francese di appena 19 anni; è quanto riporta Inter Live. Amougou, che ha già mostrato qualità con la maglia del Saint-Etienne, è stato acquistato dal Chelsea per 15 milioni di euro. Tuttavia, il suo adattamento in Premier League non è stato rapido, e il giocatore non ha avuto spazio né in campionato né in altre competizioni. Con un contratto fino al 2033, la sua crescita potrebbe essere più proficua in un altro club, e l’Inter ha messo gli occhi su di lui come possibile rinforzo. La strategia dei nerazzurri potrebbe prevedere un prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni. Anche se la trattativa non sarà facile, la possibilità di portare Amougou a Milano potrebbe rivelarsi un grande colpo per il futuro.

