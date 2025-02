L’Inter trema: in arrivo un’offerta per il top player

Un’offerta milionaria dalla Saudi Pro League potrebbe cambiare tutto: l’Inter è pronta a dire addio ad un big?

Hakan Calhanoglu ha finalmente fatto il suo ritorno in campo nel derby dopo aver saltato quattro gare consecutive per un problema agli adduttori e un infortunio al polpaccio. Nonostante le difficoltà fisiche, il turco ha cercato di riprendere il ritmo, ma la sua condizione sembra ancora lontana dalla brillantezza che l’ha reso un punto di riferimento in nerazzurro. Le sue ultime prestazioni però sono state talmente deludenti che hanno generato grosse riflessioni all’interno del club.

Il legame con Simone Inzaghi e le difficoltà attuali

Calhanoglu continua a essere una pedina fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi, il quale lo considera irrinunciabile per la costruzione del gioco della squadra. Il tecnico infatti lo sta schierando nonostante le difficoltà fisiche che lo limitano: il turco è sempre al centro della manovra e ultimamente si è trovato coinvolto in molti dei gol subiti dai nerazzurri. Tutto ciò sta iniziando a creare preoccupazioni anche in vista del futuro: l’Inter rischia di dover fare i conti con un mercato che si sta facendo sempre più aggressivo nei suoi confronti.

Offerte milionarie dalla Saudi Pro League

Le lusinghe non sono più limitate alla Bundesliga, come avvenuto la scorsa estate con il Bayern Monaco, ma ora provengono da una nuova e decisamente più remunerativa destinazione: la Saudi Pro League. Secondo il portale ‘Europacalcio.it’, alcuni club arabi sono fortemente interessati a Calhanoglu, e sarebbero pronti a fare un’offerta economica molto allettante per il giocatore. Nonostante il centrocampista abbia un contratto con l’Inter fino al 2027, la dirigenza, considerando anche la sua età (31 anni), potrebbe valutare una cessione se l’offerta dovesse essere adeguata, permettendo così al turco di vivere l’ultimo capitolo della sua carriera tra i campioni del calcio saudita.

