L’Inter tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus: arrivare a Kolo Muani è possibile?

Un colpo di mercato che potrebbe sconvolgere gli equilibri tra Inter, Juventus e PSG.

Kolo Muani è arrivato in Italia da poche settimane ma non ha avuto bisogno di ambientamento. Il suo debutto è stato da sogno: gol contro il Napoli, seguito da una doppietta contro l’Empoli. Non si è fermato lì, con un’altra prestazione da protagonista contro il Como prima dell’assist a Conceicao ieri. Una rete che ha aperto profonde riflessioni nell’Inter tanto che più di qualcuno parla apertamente di crisi.

Il mercato invernale e le strategie delle big

Arrivato in prestito secco a gennaio, Kolo Muani ha subito convinto sia tifosi che dirigenti della Juventus, ma il suo futuro potrebbe dipendere anche dalle mosse di altri club. I bianconeri non hanno avuto tempo di concordare col Psg i termini di un eventuale suo riscatto definitivo. Si parla di un accordo sulla parola che potrebbe vedere i parigini accettare una cessione per la cifra di 50 milioni di euro. Non essendoci però nulla di ufficiale, può succedere di tutto. A complicare il quadro c’è il fatto che il Paris Saint-Germain stia pensando a Marcus Thuram dell’Inter.

L’affare Inter-Psg: un colpo da 50 milioni

Secondo Inter Live, i francesi potrebbero proporre ai nerazzurri Kolo Muani come contropartita nell’affare che prevederebbe l’approdo di Thuram a Parigi. Servirebbe però che la Juventus non riscattasse Muani e la cosa sarebbe più probabile se i bianconeri non riuscissero a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Dopo la vittoria dell’altro ieri però questa eventualità non è così probabile. Ovviamente il Paris Saint-Germain per assicurarsi Thuram avrebbe bisogno di inserire anche un conguaglio economico ai nerazzurri: il solo cartellino di Muani non basterebbe. Beppe Marotta fiuta il colpo: un’opportunità di mercato che potrebbe portare a una maxi plusvalenza per l’Inter, con un doppio sgarbo alla Juventus. Al momento però si tratta solamente di rumors di mercato.

