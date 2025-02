L’Inter sogna Nico Paz, ma un’alternativa sorprendente potrebbe cambiare tutto

Mentre l’Inter continua a monitorare Nico Paz, un’inattesa proposta sta facendo riflettere dirigenza e tifosi.

Le ultime due sessioni di calciomercato non hanno riservato sorprese particolarmente felici per i tifosi dell’Inter, ma il futuro potrebbe riservare sviluppi molto più promettenti. L’obiettivo per la prossima estate è chiaro: la proprietà di Oaktree punta a rinnovare profondamente la rosa. La missione è abbassare l’età media della squadra, senza sacrificare la qualità, e ridurre in maniera significativa il monte ingaggi. Un piano che potrebbe iniziare a concretizzarsi nei prossimi mesi, con un mercato che, finalmente, potrebbe riflettere l’idea strategica della nuova proprietà. Tra i profili più seguiti dai nerazzurri c’è Nico Paz, il giovane trequartista del Como, che ha impressionato con giocate di classe e visione di gioco: non sarà affatto semplice assicurarselo ma l’Inter ha diverse carte da giocarsi per sconfiggere la concorrenza.

La nuova stella nel mirino dell’Inter

Il suo impatto positivo ha attirato l’attenzione di numerosi club, non solo italiani ma anche internazionali. L’Inter ha già messo gli occhi su di lui, cercando di valutare le condizioni per un possibile trasferimento, ma la situazione non è affatto semplice. Il Real Madrid, infatti, stravede per lui e può ricomprarlo le prossime due estati per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

Le alternative si moltiplicano: Colpani proposto all’Inter

Se per Nico Paz il percorso sembra ancora lungo, le alternative non mancano. Una di queste è Andrea Colpani, proposto, secondo Inter Live, recentemente da alcuni intermediari. Il giocatore, che con la Fiorentina non si sta trovando molto bene, potrebbe cercare nuove opportunità altrove. Il suo inserimento nell’attacco nerazzurro, tuttavia, appare poco probabile in questo momento. Nonostante l’Inter lo abbia seguito in passato con molto interesse, Marotta e Ausilio sono concentrati su altre priorità.

