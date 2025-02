L’Inter sta puntando un difensore dell’Udinese: la mossa a sorpresa che potrebbe cambiare tutto

Dopo l’arrivo all’Udinese, il difensore francese sta stupendo tutti. Ma c’è davvero la possibilità che l’Inter lo acquisisca?

L’Inter continua a monitorare attentamente il mercato dei difensori centrali, alla ricerca di opportunità strategiche per rinforzare il reparto arretrato. C’è da ringiovanire la rosa considerate le età non più giovanissime di Acerbi e De Vrij: il futuro dei due ex Lazio è in bilico ed il club è atteso da una decisione molto importante. Tra i giocatori osservati con interesse, secondo FcInterNews, c’è Oumar Solet, un difensore francese che ha impressionato negli ultimi mesi. La rapidità con cui l’Udinese ha completato l’operazione a parametro zero merita elogi: il club friulano potrebbe ben presto realizzare una notevole plusvalenza, considerando l’alto potenziale del giocatore.

Un’opzione interessante a basso costo

Il difensore, che si distingue per i suoi 192 centimetri di altezza, si sta adattando rapidamente al calcio italiano, riuscendo a combinare potenza fisica e intelligenza tattica. Con un contratto in scadenza nel 2027, Solet potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per l’Inter, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il club nerazzurro, che lo ha monitorato già anni fa quando era al Salisburgo, è alla ricerca di talenti che possano rafforzare la squadra senza compromettere il bilancio, e il profilo del difensore francese sembra rispondere a questa esigenza.

La vera sfida: il passo decisivo per l’Inter

Nonostante gli osservatori nerazzurri continuino a seguirlo, l’Inter non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo il suo acquisto: il nome del difensore francese è senza dubbio tra quelli in lista. Le prestazioni future dell’ex Salisburgo saranno decisive per stabilire se potrà diventare un rinforzo concreto per il club milanese. Il club di Viale della Liberazione, inoltre, lo ha osservato da vicino durante la partita tra Udinese e Empoli, gara terminata 3-0 per i friulani.

Leggi l’articolo completo L’Inter sta puntando un difensore dell’Udinese: la mossa a sorpresa che potrebbe cambiare tutto, su Notizie Inter.