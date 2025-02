Cosa si nasconde davvero dietro le sostituzioni di Bastoni e Dimarco? Un retroscena che cambia tutto

Due sostituzioni in un momento cruciale, una reazione inaspettata: cosa si nasconde davvero dietro la scelta di Inzaghi?

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Andrea Stramaccioni a DAZN ha espresso il suo parere sui cambi effettuati da Simone Inzaghi durante la partita. In particolare, l’ex allenatore ha voluto sottolineare le tempistiche e le scelte tattiche del tecnico dell’Inter. Al 62′, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Inzaghi ha deciso di sostituire due dei suoi giocatori più rappresentativi: Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Le 5 sostituzioni in generale hanno fatto discutere alimentando un dibattito che contempla diverse fazioni.

Il messaggio nascosto dietro le sostituzioni

Stramaccioni ha sollevato un punto delicato: la reazione di Bastoni, visibilmente arrabbiato, nel lasciare il campo. La sua uscita, insieme a quella di Dimarco, non è solo una decisione tattica, ma potrebbe essere vista come una risposta a dinamiche interne di squadra. “Sono usciti al 62’… ed è lunga ancora”, ha osservato l’ex allenatore, enfatizzando che il tempismo della sostituzione potrebbe suggerire qualcosa di più profondo riguardo al clima dentro lo spogliatoio. La presenza di due elementi fondamentali della difesa, sostituiti in un momento cruciale di una partita importante, non può essere ignorata. Potrebbe trattarsi di una scelta strategica da parte di Inzaghi, ma il malcontento di Bastoni solleva interrogativi sulle reali motivazioni dietro la mossa.

Cosa sta realmente succedendo all’interno dell’Inter?

La decisione di Inzaghi di sostituire Bastoni e Dimarco in una partita così importante, e la reazione di un giocatore come Bastoni, pongono una domanda cruciale: c’è una tensione crescente all’interno del gruppo? La scelta di cambiare due titolari in un momento delicato del match potrebbe indicare un disaccordo tecnico o una difficoltà nel gestire la pressione di un incontro così decisivo. Tra l’altro, il braccetto poco prima di uscire si era esibito in una spettacolare azione condita da due dribbling, conclusa, però, con un cross sbagliato.

