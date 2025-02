Calhanoglu non è più decisivo: cosa sta succedendo davvero al turco?

Un calo di rendimento preoccupante, un ruolo centrale che vacilla: l’Inter rischia senza il vero Calhanoglu. Riuscirà a tornare quello di prima?

Contro la Juventus, l’Inter ha mostrato due facce completamente diverse. Nel primo tempo, la squadra di Inzaghi ha messo in campo un gioco propositivo, creando diverse occasioni senza riuscire però a sfruttarle. Questa incapacità di concretizzare è stata una delle principali cause della sconfitta. Nel secondo tempo, la squadra è sembrata più nervosa e vulnerabile, incapace di reagire dopo il gol subìto. La mancanza di carattere e la facilità con cui la Juventus ha preso il controllo della partita hanno rimarcato la fragilità mentale della squadra in momenti cruciali. Tantissime sono le critiche piovute sull’Inter in generale e su un tesserato in particolare nella giornata di oggi.

Calhanoglu: un calo preoccupante

Uno degli aspetti più preoccupanti della gara e non solo è stato il rendimento di Hakan Calhanoglu. L’infortunio che lo ha rallentato non sembra essere l’unico problema, ma è chiaro che il turco sta attraversando un periodo negativo. La sua capacità di influenzare il gioco si è ridotta drasticamente. Calhanoglu non riesce più a essere il motore del centrocampo nerazzurro, una carenza che si riflette direttamente sui risultati dell’Inter. La sua difficoltà nel recuperare palloni e nel vincere duelli ha limitato le opzioni in fase di costruzione, lasciando la squadra senza quel punto di riferimento necessario per far decollare il gioco. Sky Sport evidenzia come oltre ad un calo clamoroso delle due voci succitate, l’ex Milan riesce anche a creare molte meno occasioni e a recuperare molte meno seconde palle rispetto a prima dell’infortunio accusato in finale di Supercoppa ad inizio gennaio.

Il ritorno del vero Calhanoglu è essenziale per l’Inter

In vista di sfide cruciali come quella contro il Napoli per il titolo e il ritorno in Champions, l’Inter non può permettersi di continuare a fare a meno di un Calhanoglu in forma. Le statistiche recenti sono allarmanti: è ormai evidente che, quando uno dei centrocampisti titolari non è al massimo, l’intero assetto della squadra ne risente. Per Inzaghi, ma anche per l’Inter, ritrovare il vero Calhanoglu è una priorità assoluta.

Leggi l’articolo completo Calhanoglu non è più decisivo: cosa sta succedendo davvero al turco?, su Notizie Inter.