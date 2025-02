Inzaghi attacca un suo giocatore: l’Inter è davvero in crisi?

Inzaghi lancia un messaggio forte dopo la sconfitta con la Juventus: l’Inter si lecca le ferite dopo un periodo non brillantissimo.

Il telecronista Riccardo Trevisani, intervenuto a Pressing, ha analizzato la prestazione dell’Inter nella difficile trasferta contro la Juventus. Il giornalista ha commentato il rendimento della squadra, rimanendo critico ma con un approccio equilibrato. In particolare, ha sottolineato come i giocatori nerazzurri sembrano consapevoli delle proprie capacità, ma occasionalmente non riescono a scendere in campo con la giusta cattiveria. Secondo Trevisani, questa potrebbe essere una delle cause delle prestazioni altalenanti che si sono viste durante la stagione. Il richiamo di Inzaghi a “basta proclami” viene interpretato come un messaggio indirizzato a Mkhitaryan: l’armeno infatti in un’intervista post Inter-Monaco aveva dichiarato come in certi frangenti l’Inter sia ingiocabile per gli avversari, frase ripetuta anche dopo la gara di ieri in relazione al primo tempo.

Il problema dell’Inter

“I giocatori sanno di essere forti e probabilmente ogni tanto entrano senza la necessaria cattiveria per fare la stessa cosa dell’anno scorso”; fa notare Trevisani. Peculiare come, sempre il centrocampista, ieri abbia detto “Parlo per me stesso, magari il problema è che sapendo di essere molto forti ci rilassiamo troppo ed entriamo in campo non concentrati. Pensiamo di vincere le partite e alla fine paghiamo. Forse è il fatto di essere forti che ci disturba”.

Le preoccupazioni di Trevisani: la dipendenza dell’Inter da se stessa

Nonostante la critica sul modo in cui l’Inter è scesa in campo, Trevisani non si unisce al coro di chi parla di una crisi imminente visto che la squadra di Inzaghi rimane in corsa per lo scudetto e ben posizionata in Coppa Italia e Champions League. “Detto che si poteva far meglio. Nel secondo tempo doveva calare la Juve che aveva avuto il playoff, non l’Inter. Di sicuro al partito della crisi non mi iscrivo. La cosa preoccupante è che l’Inter dipende da sé stessa e lo sa. A Firenze gioca quella partita, si rende conto che la seconda con la Fiorentina è troppo importante per mille ragioni, fa una super partita e dopo sei giorni gioca questo secondo tempo”; chiosa il giornalista sottolineando i risultati altalenanti dei nerazzurri.

