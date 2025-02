Inter di fronte al problema big match: è l’arma sulla carta migliore il problema più grande?

Un’Inter che domina, ma si ferma nei momenti cruciali. Alcuni giocatori sembrano tradire le aspettative, mettendo a rischio una stagione fin qui positiva.

La sconfitta dell’Inter contro la Juventus ha avuto il suo epicentro nel secondo tempo. Nei primi 45 minuti, i ragazzi di Inzaghi sono stati superiori, creando numerose occasioni da gol. Lautaro Martinez ha avuto ben tre opportunità per portare la squadra in vantaggio, ma le ha sciupate tutte. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come questo spreco di occasioni si inserisca in una triste abitudine della squadra, quella di non riuscire a concretizzare le tante occasioni create. La partita, che avrebbe potuto dare un’ulteriore spinta alla stagione, si è trasformata in un’occasione persa, con i nerazzurri incapaci di segnare nonostante un buon numero di tiri. Alla fine il capitano nerazzurro non ha fatto nulla per nascondere la sua rabbia: il numero 10 potrebbe anche rischiare di non giocare le prossime partite.

L’attacco dell’Inter: il problema più grande

Un altro aspetto critico messo in evidenza riguarda le difficoltà dell’Inter nei momenti decisivi. Lautaro, che aveva dimostrato una buona condizione fisica, ha sprecato occasioni che sembravano semplici. L’attaccante argentino, con 15 gol stagionali, ha segnato solo una volta in un big match, ovvero nella finale di Supercoppa contro il Milan, rete che non è servita ad evitare la sconfitta. Inoltre, l’assenza di Marcus Thuram, con una caviglia dolorante, ha lasciato l’attacco ancora più dipendente da Lautaro.

L’Inter è dipendente da Lautaro?

La squadra nerazzurra ha una carenza evidente nei momenti cruciali delle partite decisive, e questa situazione ha raggiunto il culmine contro la Juventus. Non si tratta solo di errori individuali: la squadra, nel suo complesso, sta mostrando un atteggiamento che non sembra in grado di affrontare con la giusta cattiveria le sfide più importanti. Se Lautaro non è in grado di capitalizzare le occasioni, l’Inter fatica enormemente. Inzaghi, pur avendo provato a rimescolare le carte con i cambi, non è riuscito a dare la giusta scossa. Questo problema psicologico, che affligge soprattutto le punte, mette in dubbio la capacità della squadra di competere ai massimi livelli quando il gioco si fa duro.

