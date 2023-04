Per la prossima sfida di campionato dell’Inter contro il Monza saranno addirittura sei i calciatori con un passato in nerazzurro

Sono parecchi i calciatori del Monza, prossimo avversario in campionato dell’Inter, che hanno avuto un passato (più o meno recente) in nerazzurro. Anche se, con ogni probabilità, non tutti metteranno piede in campo, sono ben sei gli ex della partita.

Tra questi Stefano Sensi e Franco Carboni, entrambi in prestito dalla beneamata. Poi ci sono Luca Caldirola e Giulio Donati, entrambi cresciuti nel settore giovanile nerazzurro e poi ceduti all’estero, per tornare in un secondo momento a giocare in Italia. Il portiere dei monzesi, Michele Di Gregorio, è cresciuto anch’esso nella cantera interista, e dopo un primo periodo in prestito, è stato riscattato in estate dal club di Silvio Berlusconi. Infine Gianluca Caprari, che ha vissuto una brevissima parentesi nerazzurra, senza mai giocare alcuna partita (è finito all’interno della trattativa che ha portato Skriniar all’Inter dalla Sampdoria).

L’articolo Inter, quante vecchie conoscenze contro il Monza! Ci saranno ben 6 ex della partita proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG