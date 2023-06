Le cifre per quanto concerne l’Inter in caso di secondo posto in classifica nonostante la finale a Istanbul di Champions

Secondo quanto riportato da TMW, l’Inter per quanto stia pensando ad Istanbul non deve sottovalutare la possibilità di consolidare il secondo posto in classifica.

Il motivo è legato ai 26 milioni rispetto ai 21 in caso i nerazzurri dovessero arrivare al terzo posto: una cifra buona, ma 5 milioni in più valgono sempre.

L’articolo Inter, quanto vale il secondo posto in Serie A? Ecco le cifre proviene da Inter News 24.

