L’attaccante del Manchester City Haaland ha parlato così in vista della Finale di Champions League contro l’Inter

Intervenuto su bbc.co.uk, Erling Haaland ha parlato su quella che sarà la finale di Champions League contro l’Inter.

LE PAROLE – «Fare il Treble? Sarebbe irreale questa cosa cosa, ma è il motivo per il quale mi hanno comprato, per ottenere questo, inutile nasconderlo. Sarebbe fantastico. Farò il possibile per cercare di realizzarlo. Non è comunque facile, sono due finali contro due buone squadre che faranno tutto il possibile per cercare di distruggere questo sogno».

L’articolo Haaland: «Triplete come l’Inter? Sarebbe un sogno» proviene da Inter News 24.

