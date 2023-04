L’Inter raccoglie la terza sconfitta consecutiva in casa e l’undicesima in campionato, così rischia di gettare via le speranze del quarto posto

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, nella notte subito dopo la partita col Monza ci sarebbe stato un confronto tra allenatore e società allo stadio.

