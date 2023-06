Inter, quattro nomi per il dopo Onana: i dettagli sui possibili sostituti del portiere

Ancora incerto il futuro di Andrè Onana all’Inter, al centro di molte voci di mercato sul suo conto,

Come si legge su Tuttosport, il club nerazzurro starebbe sondando quattro nomi per la porta in caso di partenza del camerunense: Vicario (Empoli), Mamardashvili (Valencia), Sommer (Bayern) e Raya (Brentford).

L’articolo Inter, quattro nomi per il dopo Onana: i dettagli proviene da Inter News 24.

