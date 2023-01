Inzaghi, la rabbia dopo il pari: «Mi viene difficile analizzare questa partita, è un pareggio che ci rallenta ma non ci deve abbattere»

Simone Inzaghi ha parlato alla fine di Monza-Inter. Di seguito le sue parole.

RABBIA – «C’è grandissima rabbia, dopo cinque anni di VAR c’è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita e ci toglie due punti. C’è stato un fischio che non esiste tra due giocatori del Monza che cadono tra di loro. Siamo qui a leccarci le ferite, c’è tantissima delusione in me e nei miei giocatori e nella società. Un episodio così farà parlare, nonostante il gol del 2-2 fosse evitabile»

PARTITA – «Mi viene difficile analizzare questa partita, è un pareggio che ci rallenta ma non ci deve abbattere. Dobbiamo andare avanti, ci è stata tolta una vittoria acquisita ma dobbiamo essere più forti anche di questo. Succede ogni paio d’anni un’occasione così, sicuramente potevamo difendere meglio».

