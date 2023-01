Monza, le parole di Palladino dopo il pareggio: «Sono stra felice di risultato e atteggiamento contro una grande squadra»

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport nel post partita di Monza Inter. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Una giornata meravigliosa che resterà sempre nei nostri ricordi, di tutti, di ambiente e società. Un ambiente meraviglioso, pieno di tifosi, c’era grande clima, entusiasmo, una bella magia. I tifosi si meritano questa soddisfazione al primo anno in Serie A, contro una squadra che ha battuto il Napoli e vuole provare a vincere lo scudetto. Resta una grandissima prestazione, sono stra felice di risultato e atteggiamento contro una grande squadra. Non abbiamo mollato, siamo stati in partita fino alla fine, ho un gruppo di grandi uomini che stanno dando davvero tutto, mi stanno facendo emozionare ogni giorno e li ringrazio tutti».

VAR– «Gol annullato Acerbi? Dalla panchina ho sentito subito il fischio e non ci siamo preoccupati. La regola è chiara, non c’è il review se fischia prima che la palla entri. Qualcosa l’Inter avrà da recriminare, ma non faccio polemica, non ne parlo né a favore né contro, può anche sbagliare un arbitro. Può succedere, il calcio è fatto di episodi, ma non mi va di parlarne».

GALLIANI – «Mi sembrava il Galliani dei tempi d’oro del Milan, quando lo vedevo in tv. Devo ringraziare lui e Berlusconi, hanno avuto grandissimo coraggio con me. Sono due persone con grande cuore e con grande passione per il calcio, vivono di calcio, mi sono sempre vicini nei momenti difficili e belli, sento la loro presenza quotidiana».

