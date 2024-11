I nerazzurri sono alla ricerca di un eventuale sostituto di De Vrij che sembrerebbe debba lasciare il club meneghino. Nel mondo del calcio, l’attenzione per i talenti emergenti non conosce soste, specialmente per i club di Serie A che già si proiettano verso il futuro per rafforzare le proprie fila. L’Inter non fa eccezione e sta mettendo nel mirino un giocatore che ha saputo farsi notare in questo avvio di stagione grazie a grandi prestazioni. La situazione Il club nerazzurro ha ufficializzato la settimana scorsa che i contratti di Acerbi, Darmian e Mkhitaryan sono validi fino al 2026 e non fino al 2025 come si credeva. All’appello manca Stefan De Vrij, che quindi va verso un addio al termine della stagione. Nulla è ancora deciso, ma l’olandese dovrà sudare molto per cercare di guadagnarsi un’ulteriore riconferma. Una strategia per il futuro L’Inter nelle ultime stagioni ha mostrato un deciso interesse […]

Leggi l’articolo completo Inter rapita dalla duttilità del difensore neopromosso, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG