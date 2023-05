Oggi Simone Inzaghi ha sottolineato quanto sia stato importante e fondamentale per l’Inter recuperare Brozovic e Lukaku

Come citato da Simone Inzaghi in conferenza stampa, l’Inter può contare su una rosa tanto ampia quanto competitiva, citando anche il recupero sia di Lukaku che di Brozovic in questo rush finale di stagione.

Tanti sono stati gli elogi nei confronti del centravanti belga e anche nel croato, con la consapevolezza che potranno essere utili in questo rush finale.

L’articolo Inter, recuperare Lukaku e Brozovic sono stati i migliori acquisti proviene da Inter News 24.

