Simone Inzaghi negli ultimi mesi della stagione è stato sull’altalena: ad un passo dall’esonero tra marzo e aprile, confermatissimo nei momenti successivi. Non ci sono dubbi sulla sua permanenza così come su un suo rinnovo fino al 2025; il Corriere dello Sport però specifica che il discorso non sarà affrontato a breve.

Per Beppe Marotta la prossima sarà la prima stagione di sempre che verrà iniziata col tecnico a scadenza: il prolungamento dovrebbe essere discusso tra settembre ed ottobre, a mercato chiuso dunque. Ci si augura che anche le divergenze fuoriuscite nella passata stagione siano state risolte per allora.

