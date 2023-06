L’esterno dell’Inter Mattia Zanotti dopo l’ottimo Mondiale under 20 perso solo in finale ha rinnovato il contratto con i nerazzurri.

Mattia Zanotti è stato nella sede dell’Inter per estendere il suo contratto; all’uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. “Sono salito per mettere a posto il contratto, abbiamo parlato di questo e basta. Sono contento del rinnovo, è una grande società e sono contento di continuare questo percorso”.

“Futuro in prestito? Non so ancora niente, dopo parleremo con la società e vedremo più avanti cosa vuole fare, c’è ancora tempo. Con Inzaghi non ho ancora parlato, magari ci parlerò in futuro. Sono contento del rinnovo di due anni. Tutti all’Inter cercano di consigliarmi, da Darmian a Dimarco ma anche lo stesso Bellanova. Il sogno è giocare fisso in prima squadra, speriamo di farlo“.

