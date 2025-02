Inter, rivoluzione estiva: ecco cosa succederà davvero? Tra pochi giorni il primo attesissimo verdetto

Con l’estate alle porte, l’Inter si prepara a una rivoluzione sul mercato: quali giocatori saluteranno e chi arriverà davvero?

L’Inter si prepara ad affrontare un mercato estivo di grande cambiamento, destinato a portare una serie di novità in rosa. Dopo il 2023, caratterizzato da un significativo rinnovamento, anche quest’anno la società nerazzurra dovrà operare per rafforzare la squadra. Le difficoltà legate a un’età media troppo alta sono ormai sotto gli occhi di tutti: secondo i dati, nell’ultima partita di campionato, l’età media dei titolari ha raggiunto i 30 anni e cinque mesi. Un dato che non si vedeva da anni, una vera anomalia nel contesto moderno del calcio, in cui la freschezza fisica riveste un ruolo cruciale: il calo clamoroso del secondo tempo potrebbe derivare anche da questo ma non solo.

Chi viene e chi va

Con l’obiettivo di rinnovare il parco giocatori, l’Inter dovrà salutare alcuni elementi importanti. Arnautovic e Correa sono ormai fuori dai piani, con la loro partenza quasi certa. Ancora da definire la situazione di Acerbi e De Vrij: uno dei due difensori è destinato a cambiare aria. Un altro nome che potrebbe essere ceduto è quello di Frattesi, il quale non ha mai trovato piena soddisfazione a Milano. Al loro posto, la dirigenza nerazzurra ha in mente di puntare su giovani talenti promettenti, capaci di offrire solidità e freschezza al reparto. Tra i profili in valutazione ci sono Santiago Castro, Nico Paz e Sam Beukema, tutti con grandi potenzialità.

L’assemblea decisiva per il futuro

La vera incognita riguarda quanto il fondo Oaktree vorrà investire per realizzare questi obiettivi di mercato. Proprio lunedì prossimo si terrà l’assemblea degli azionisti, un incontro cruciale per definire le linee guida delle operazioni estive. Questo evento, secondo La Repubblica, potrebbe chiarire a quanto ammonterà il budget destinato al rinnovamento della rosa.

