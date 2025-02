Nico Paz: l’Inter ha davvero una chance per il talento argentino?

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha rilanciato la notizia dell’interesse dei nerazzurri per il centrocampista.

Nico Paz, giovane talento argentino, è stato al centro dell’attenzione del mercato recentemente, suscitando l’interesse di grandi club europei. Il centrocampista, noto per le sue qualità tecniche e il grande potenziale, è stato tra gli argomenti affrontati da Fabrizio Romano durante un’intervista a Viva el Futbol. Romano ha sottolineato che Paz ha sempre brillato fin dai tempi delle giovanili del Real Madrid, dove è stato considerato tra i migliori talenti in assoluto per la sua educazione e dedizione al calcio. La sua passione per il gioco è stata definita straordinaria, con un approccio mentale che lo distingue dalla massa. Il nodo della questione riguarda la volontà del Real Madrid.

Come stanno le cose

La situazione contrattuale con il Real Madrid complica le trattative. Praticamente il club spagnolo ha ceduto il 50% del giocatore al Como per 6,5 milioni di euro, mantenendo il diritto su una futura rivendita. Il Real possiede tre clausole di recompra che permettono loro di riacquistare il calciatore in futuro: 8 milioni nel 2025, 9 milioni nel 2026 e 10 milioni nel 2027. La presenza di queste clausole rende difficile per i club negoziare un trasferimento immediato. In particolare, il Real Madrid vede Paz come parte del proprio futuro e ha espresso interesse nel tenerlo a lungo termine. Questo scenario crea una situazione di mercato complessa, in cui le manovre di mercato sono fortemente limitate dalle condizioni contrattuali esistenti.

L’Inter ci prova comunque

L’Inter, attraverso l’intermediazione di Javier Zanetti, ha iniziato a monitorare da vicino la situazione di Nico Paz. Il vicepresidente nerazzurro è molto amico del padre del calciatore, il che ha facilitato i primi contatti tra il club nerazzurro e l’entourage del giovane talento. Nonostante l’interesse, l’Inter ha di fronte una sfida ardua. La strategia per provare ad acquisire Paz sarebbe quella di portarlo in una posizione di forza nei confronti del Real Madrid, per avere la possibilità di discuterne in futuro. Sebbene l’Inter abbia iniziato a lavorare sulla trattativa, Romano avverte che la concorrenza e le condizioni contrattuali rendono molto difficile per qualsiasi club muoversi concretamente per il giocatore, almeno nel breve periodo.

Leggi l’articolo completo Nico Paz: l’Inter ha davvero una chance per il talento argentino?, su Notizie Inter.