Inter, un errore di mercato sta già costando lo scudetto?

L’Inter ha davvero tutto per vincere lo scudetto? Un dettaglio trascurato nel mercato potrebbe diventare un problema enorme nella corsa al titolo.

L’ultima campagna acquisti dell’Inter sta facendo discutere. L’età media della rosa è la più alta dal 1994-95: 30 anni e 306 giorni. La scorsa estate la squadra è stata puntellata con calciatori di prospettiva che finora hanno avuto un impatto quasi nullo. Tomas Palacios è rimasto ai margini prima di andare in prestito al Monza, Josep Martinez è stato pagato 15 milioni di euro ma praticamente non ha ancora giocato, mentre Zielinski e Taremi, entrambi arrivati a parametro zero, stanno vivendo una stagione poco brillante. Il polacco non ha ancora mostrato il livello visto nei momenti migliori a Napoli, mentre l’iraniano fatica ad adattarsi a un ruolo da comprimario dopo essere stato una stella al Porto. In realtà il problema dell’iraniano secondo noi è dovuto ad altro.

Il problema tattico e l’assenza di un’arma in più

Oltre alle scelte sugli acquisti, si discute anche della mancanza di varianti tattiche. Il gioco dell’Inter si fonda su schemi collaudati, ma in alcune partite servirebbe un attaccante con l’abilità di saltare l’uomo per spezzare le difese avversarie. Tra le opzioni a disposizione, solo Joaquin Correa possiede questa caratteristica, ma il suo utilizzo è stato ridotto al minimo, essendo la quinta scelta nel reparto offensivo.

Un rischio che potrebbe costare caro?

Il nome ideale per colmare questa lacuna era Albert Gudmundsson, ma l’affare non è mai decollato, lasciando la squadra senza un’alternativa in grado di garantire imprevedibilità nell’ultimo terzo di campo. Tuttosport punta il dito proprio su questo aspetto: l’Inter si è rafforzata, ma ha trascurato un dettaglio fondamentale che potrebbe pesare nella corsa allo scudetto. In un campionato sempre più tattico e chiuso, affidarsi solo ad un solo piano tattico rischia di non bastare nei momenti decisivi. Senza un giocatore capace di creare superiorità numerica dal nulla, l’Inter potrebbe trovarsi in difficoltà contro squadre che si chiudono e non lasciano spazi. Il rischio è che questa scelta si riveli un limite determinante, con conseguenze sulla lotta al titolo.

