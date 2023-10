Appuntamento al San Siro alle 18:00 per la sfida tra Inter e Roma, match della decima giornata di Serie A 2023-2024: ecco la live

Inter e Roma si sfidano oggi per un’attesissima partita valevole per il decimo turno del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live del match.

CRONACA LIVE

45′- 3 minuti di recupero

43′- Dumfries trattenuto da Zalewski, ma l’arbitro non fischia. Corner per i nerazzurri

40′- Si va verso gli ultimi 5 minuti del primo tempo. L’Inter rimane in attacco

37′- Pavard posizionato in centro attacco colpisce male e manda fuori un pallone perfetto di Dumfries

32′- Giallo per Pavard, che tenta una sforbiciata in area ma colpisce Bove

29′- Zalewski ferma Dumfries, calcio di punizione per l’Inter

27′- Conclusione di Pavard, larga

26′- Continua la sfida a distanza con Romelu Lukaku. Fischi ad ogni suo possibile tocco o coinvolgimento nell’azione

23′- Ci prova Mkhitaryan. Pallone alto

18′- Cross dall’out per Lautaro. Pallone conteso con Llorente che manda in corner

15′- OCCASIONE PER DIMARCO. L’esterno lanciato in profondità, pallone che non gira e finisce fuori di poco a lato di Rui Patricio

14′- Rui Patricio salva su Thuram da pochi passa

12′- Giallo per proteste a Mancini.

10′- Pallone sulla testa di Lautaro, che non impatta bene. Parata facile di Rui Patricio

6′- OCCASIONE INTER. Traversa di Calhanoglu dopo una conclusione forte e precisa da fuori area

5′- Nerazzurri aggressivi a centrocampo

1- Inizia Inter Roma

MIGLIORE IN CAMPO NEL PRIMO TEMPO: Dumfries

INTER-ROMA, IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

INTER ROMA, IL PREPARTITA

San Siro è già pronto, le immagini

Lo spogliatoio nerazzurro

L’articolo Inter Roma 0-0 LIVE: solo Inter nei primi trenta minuti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG