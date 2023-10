L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha espresso il suo parere su Inter-Roma e sul calcio arabo.

Massimo Moratti ha parlato di Inter, di Mourinho e di Lukaku a calciosaudita.it. “Sarà una grande partita. Mi aspetto battaglia. L’Inter è certamente favorita, per me è nettamente la compagine più forte del campionato. Però, quest’anno, anche Mourinho ha una buona squadra, soprattutto perché può contare su Lukaku, un attaccante fortissimo”.

Sul belga

“Ho sentito che il pubblico dell’Inter lo contesterà. Credo però che questo non gli impedirà di fare la sua partita. In fondo i giocatori che cambiano squadra sono abituati alle critiche. E a Lukaku dico: se sei un grande giocatore i fischi non devono condizionare il tuo rendimento in campo”.

Romelu Lukaku

Sulla squalifica di Mourinho

“Questo è un peccato. Io sto sempre dalla parte di Mourinho, ora è un po’ che non ci sentiamo, chissà, magari nei prossimi giorni avremo modo di fare due chiacchiere”.

La corsa Scudetto

“Chi può insidiare l’Inter? Il Milan e la Juventus su tutte, ma ripeto, Simone Inzaghi ha a disposizione la rosa più forte e completa del campionato”.

L’esplosione del mercato arabo

“Quello che è accaduto questa estate merita una riflessione. Portare Cristiano Ronaldo in Saudi Pro League era solo il primo passo, lo abbiamo capito nella scorsa sessione di mercato, quando tanti calciatori sono andati a giocare in Arabia Saudita. La grande novità rispetto ai tentativi passati, come ad esempio quello cinese, è che stavolta non sono solo giocatori a fine carriera, ma anche campioni in piena attività. Dietro al calcio, comunque, c’è molto altro. Il progetto dell’Arabia Saudita è enorme e lo sport ne è solamente una piccola parte. Da quello che vedo mi sembra evidente che sia in atto un tentativo di occidentalizzarsi, di aprirsi al resto del pianeta. Questo è certamente molto interessante e potrebbe cambiare gli equilibri del mondo”.

