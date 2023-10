L’ex attaccante Alessandro Altobelli ha parlato di Inter-Roma e della crescita di Lautaro Martinez.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Alessandro Altobelli che si è espresso così sull’addio di Lukaku ma non solo. “Da casa fischierò anche io (ride, ndr ). Che poi, con un ambiente così ostile, potrebbe anche trovare motivazioni in più, chissà. In assoluto, detto della delusione per come si è comportato, per me Lukaku resta un centravanti straordinario che, quando sta bene fisicamente, fa la differenza: spero sia in giornata no...”.

La Lu-La

“Eravamo abituati a ragionare di coppia: la LuLa è stata devastante, una coppia straordinaria che ha permesso all’Inter di vincere uno scudetto e di giocarsi le finali di Europa League e Champions. L’uno giocava per l’altro, sapevano dividersi bene spazi e gloria”.

Romelu Lukaku-Adam Masina

La crescita del Toro

“Sicuramente è emersa ancora più forte la sua leadership, il suo senso di appartenenza, l’amore per la maglia e la grande intesa con città e tifosi. E i risultati di questa prima parte di stagione sottolineano come Lautaro sia diventato punto di riferimento imprescindibile per l’Inter, cosa che magari non era ancora – o almeno non in modo così marcato – quando accanto a lui giocava Lukaku”.

L’addio del belga

“Non mi aspettavo assolutamente l’addio. Sono rimasto molto deluso: ci sta che uno non si sente più a suo agio in un determinato contesto, che voglia provare nuove esperienze, che abbia bisogno di nuovi stimoli. Non mi ha deluso il fatto in sé, ma il come se n’è andato. E poi parlare di nascosto con la Juve e altre squadre mentre l’Inter provava in tutti i modi ad accontentare le tue richieste…“.

