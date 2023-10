Bryan Cristante ha preso parte alla conferenza stampa postpartita del match tra Inter e Roma, vinto dai nerazzurri

Ecco le dichiarazioni del giallorosso Bryan Cristante, dopo la sconfitta a San Siro con l’Inter nella 10^ di campionato.

SCINTILLE CON THURAM- «Incomprensione di Thuram? Nulla di che, cose da campo che si risolvono molto velocemente. Non è successo nulla»

PARTITA– «Noi l’avevamo preparata così. In questo momento siamo a corto di energie e avevamo tanti infortunati. Poi sul finale l’hanno decisa gli episodi»

LUKAKU– «Sta facendo bene, segna ogni partita. Se in una non segna non succede nulla. È stata una partita difficile per tutti»

EL SHAARAWY– «È un giocatore forte, fa sempre bene quando gioca o entra. Non lo scopriamo oggi ed è un giocatore importantissimo»

OBIETTIVO QUARTO POSTO?– «Per l’obiettivo sì. Non siamo partiti bene, ma adesso siamo in un buon momento. Oggi contro una squadra forte abbiamo perso nel finale, ma l’obiettivo quarto posto c’è. Da mezzala c’è la possibilità di inserirsi di più e di segnare»

