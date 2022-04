L’allenatore della Roma Josè Mourinho non presenzierà la consueta conferenza stampa di vigilia prima di Inter-Roma.

Domani alle 18 c’è Inter-Roma, gara che può dire tantissimo in ottica corsa Scudetto soprattutto ma anche per le poche chance residue dei giallorossi di agganciare il treno Champions League.

Mourinho

Il grande ex Josè Mourinho oggi non parlerà in conferenza stampa, lo riporta il Corriere dello Sport, così come accaduto alla vigilia dei due precedenti stagionali che hanno visto entrambe le volte trionfare i nerazzurri. La squadra di Inzaghi in campionato probabilmente mostrò la sua versione migliore nella capitale anche se allora la squadra di Mourinho era falcidiata dalle assenze; domani mancherà il solo Zaniolo. L’Inter è anche l’ultima squadra che ha battuto la Roma, in Coppa Italia.

