Si sta per concretizzare l’atteso ritorno da ex del centravanti belga autore di un clamoroso voltafaccia la scora estate.

Manca poco: domenica alle 18 sarà tempo di Inter-Roma, ovvero Romelu Lukaku a San Siro da avversario dei nerazzurri.

L’ambiente

L’attaccante tuttora di proprietà del belga aveva minacciato di parlare qualche settimana fa ma evidentemente non è questo il tempo debito da lui citato allora. Di certo c’è che domenica nel tardo pomeriggio l’attenzione sarà tutta per lui complice anche la squalifica di Mourinho, ex invece amatissimo nonostante modalità di addio non apprezzatissime. La curva distribuirà 50000 fischietti, più o meno lo stesso trattamento riservato a Ronaldo il Fenomeno quando tornò con la maglia del Milan (e segnò). Mourinho, nonostante la Roma debba giocare stasera in Europa League, già si è espresso sulla vicenda pizzicando i suoi ex tifosi sull’importanza data al belga.

Il sentimento dei giocatori

In tutto ciò, come sottolinea Tuttosport, Inzaghi dovrà essere bravissimo ad isolare i suoi ragazzi ed a fargli capire che l’unico obiettivo che conta sono i 3 punti; nessuna vendetta sportiva. I giocatori nerazzurri indubbiamente hanno motivi per sentirsi “traditi” loro per primi, soprattutto il suo partner d’attacco Lautaro Martinez ma anche Barella e Dimarco con cui c’era una bella amicizia anche fuori dal terreno di gioco. Non sarà facile per il tecnico ma la sua squadra deve difendere il primato in classifica appena riconquistato e magari aumentare il distacco dalle inseguitrici visto che si gioca anche Napoli-Milan.

L’articolo Inter-Roma: Mourinho stuzzica, duro il lavoro di Inzaghi proviene da Notizie Inter.

