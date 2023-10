L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, ha analizzato così il successo ottenuto dai nerazzurri contro il Salisburgo

Nel corso dell’ultima puntata della BoboTV su Twitch, Nicola Ventola si è espresso così su Inter-Salisburgo.

LE PAROLE – «Ho letto troppe critiche all’Inter dopo questa partita. E’ vero che non è stata brillante a livello di statistiche, ma alla fine io ho visto la maturità di una squadra che la partita la porta sempre a casa quando non ha cali di tensione. Gli austriaci hanno dei giovani incredibili, sono partiti a mille e se Sommer non fa la parata dopo 3 minuti… Anche Simic, lanciato in porta, si è fatto recuperare dopo 6′. Alla fine, secondo me, ci sono state troppe critiche dalla stampa. L’Inter è stata solida, ha tirato 16 volte, tutto questo facendo un po’ di turnover. Sono contento per Sanchez, Frattesi è stato determinante».

