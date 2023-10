Tiene ancora banco la questione legale tra Inter e Sporting Lisbona legata al trasferimento di Joao Mario: le ultime

Resta ancora aperta la questione tra Sporting Lisbona ed Inter per Joao Mario: da una situazione di calciomercato si è passati ad una situazione legale. I portoghesi chiedono 30 milioni di euro ai nerazzurri a fronte di una clausola inserita al momento del suo acquisto nel 2016 che sarebbe scattata in caso di un suo trasferimento in un altro club portoghese. Dal canto suo, il club meneghino, sa di avere la coscienza pulita, dato che nel 2021 ha rescisso il contratto del calciatore che successivamente si è accordato col Benfica da svincolato.

L’Inter ha spiegato la situazione nei dettagli del bilancio della scorsa stagione, annunciando come anche la FIFA abbia già respinto il ricordo del Benfica: «In data 10 agosto 2022, Inter ha ricevuto una richiesta di risarcimento per Euro 30 milioni sollevata da Sporting Clube de Portugal – Futebol (“Sporting CP”) in relazione al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joao Mario al Benfica per mancata attivazione della clausola di prelazione a favore dello Sporting CP nel caso di trasferimento del calciatore verso una qualsiasi altra società partecipante al campionato portoghese. In data 10 luglio 2023 la FIFA ha rigettato integralmente il ricorso dello Sporting CP.

Successivamente, in data 6 settembre 2023, lo Sporting CP ha presentato appello al CAS (“Court of Arbitration for Sport”); la Società, pur ritenendosi non responsabile di violazioni contrattuali, sta esaminando con i propri legali le contestazioni di controparte ed agirà nelle sedi competenti per la tutela dei propri interessi».

