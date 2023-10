L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ha espresso il suo parere, controcorrente, sulla gestione del belga.

Ernesto Paolillo ha parlato di Inter e del ritorno di Lukaku a Milano a Cose di Calcio. “L’Inter ha perso Lukaku però ha trovato delle soluzioni diverse in attacco con un Thuram che indubbiamente ha un gran fisico e può solo crescere. Sono abbastanza ottimista, il campionato non è così facile come sembra, non dimentichiamo che la Juventus ha anche il vantaggio di non giocare le coppe, il che vuol dire tanto e alla lunga nel campionato questo si sente. L’Inter ha tanti cambi validi e sono ottimista, se non altro sarà competitiva“.

Piccole perplessità

“Mercato? Qualche giocatore mi preoccupa. Avete visto Mkhitaryan, l’età indubbiamente di alcuni giocatori pesa però la squadra è ben equilibrata. Ecco, forse in attacco una punta un po’ più forte di ricambio ci vorrebbe”.

Henrikh Mkhitaryan

Sul belga

“Sono fra quelli che ancora adesso sono convinti che l’Inter con lui abbia sbagliato totalmente. Ha sbagliato nella gestione dei giocatori, ha disilluso e deluso il giocatore non schierandolo come doveva nella finale. Sono certo che abbiamo rinunciato a giocare la finale per troppa paura e non rischiando Lukaku al posto di Džeko. Lukaku meritava di giocare dall’inizio quando tutta la squadra era fresca e non entrare nel momento in cui è invece entrato perché le ali erano totalmente spompate e quindi non potevano dargli supporto. Il belga quest’anno aveva bisogno, per stare all’Inter, di garanzie, di essere considerato la punta numero uno. Queste garanzie non gliele hanno date e quindi è chiaro che ognuno fa le proprie scelte, per questo lo comprendo”.

